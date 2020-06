Kees van Wonderen stapt binnen bij GA Eagles: ‘Ik ben geen tovenaar, maar wel ambitieus’

Als trainer Kees van Wonderen in de spiegel kijkt, ziet hij soms het konterfeitsel van zijn Argentijnse generatiegenoot Diego Simeone opdoemen. De rustige en nuchtere Bennekommer – vanaf maandag officieel hoofdtrainer van Go Ahead Eagles - glimt. Natuurlijk weet Van Wonderen ook wel dat de vergelijking met de woest stiefelende en niet zelden geagiteerde coach van Atlético Madrid op veel fronten mank gaat. ,,Maar het is de buitenkant die druk en boos is. Zijn bevlogen manier van werken, voetbalidee en met relatief beperkte middelen de grote Europese clubs aanvallen…. Vind ik mooi. Daarin is de trainershand van Simeone is onmiskenbaar.’’