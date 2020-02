Kees van Wonderen wordt de nieuwe hoofdtrainer van GA Eagles

Van Wonderen tekent een contract voor twee jaar in de Adelaarshorst, waar hij Jack de Gier opvolgt. De Noord-Hollander was één seizoen in dienst bij GA Eagles. De Deventer club wilde De Gier nu duidelijkheid bieden, benadrukte Paul Bosvelt, technisch manager van GA Eagles. ,,We zijn afgelopen zomer bewust een verbintenis voor één jaar aangegaan met elkaar. Jack kon zich revancheren na een moeilijk seizoen bij NEC; wij hielden richting volgend jaar de opties open. Voor beide partijen heeft dat zo uitgepakt, waardoor we zonder hard feelings en met volle focus het seizoen gaan afmaken. Want we hebben nog veel om voor te spelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen nu duidelijkheid heeft.”

Oranje

Van Wonderen kwam als speler uit voor NEC, NAC Breda, Feyenoord en het Nederlands Elftal. Met Feyenoord werd de verdediger landskampioen en won hij de UEFA Cup. Na zijn actieve loopbaan werd de geboren Bergenaar trainer. Hij was onder meer bondscoach bij Nederland Onder-17 (Europees kampioen in 2017) en Onder-18 en assistent-trainer bij FC Twente (landskampioen in 2010).

Hoofdtrainer

Tijdens de EK-kwalificatie voor het EK van 2020 fungeerde Van Wonderen als assistent van bondscoach Ronald Koeman. Nadat plaatsing voor het EK was afgedwongen, besloot Van Wonderen te stoppen als assistent-bondscoach, om zich op het hoofdtrainerschap te richten. ,,Dat zegt iets over zijn ambities, die ook sterk terugkwamen in onze gesprekken”, aldus Bosvelt. ,,Kees van Wonderen heeft met name vanuit de Nederlandse jeugdteams veel ervaring met het werken met jonge spelers. Daarnaast heeft hij als assistent-trainer een uitstekende indruk gemaakt op topniveau.”