Ketting ontevreden na punt in Emmen: ‘Dit was niet goed’

Rick Ketting keerde vrijdagavond na zijn hamstringblessure terug in de ploeg bij GA Eagles. De centrale verdediger had de handen vol aan de Drentse aanvallers en zag zijn keeper Sonny Stevens uiteindelijk een punt redden tegen FC Emmen (0-0).

,,We hebben de nul gehouden, met kunst en vliegwerk. Dit was gewoon niet goed’’, erkende Rick Ketting. ,,Voor rust hadden we alle moeite met de lopende mensen en gaven we te veel kansen weg. Met dank aan Sonny blijven we overeind. We hebben geluk gehad.’’

Ketting was opvallend eerlijk. De van Sparta overgekomen defenseur kon ook weinig anders. ,,We zullen echt heel snel, heel veel beter moeten.’’ Ketting was geschrokken van het apathische Deventer spel voor rust. Vooral het middenveld bleef onder de maat. ,,De kracht, het powervoetbal, waarmee Emmen ons bestreed, moeten wij ook brengen, maar dat deden we in de eerste helft niet’’, vond Ketting. ,,We werden overlopen. Dan begrijp ik wel dat supporters ontevreden zijn. Dat zijn wij ook.’’