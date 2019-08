Keurig eerste rapport, maar werk genoeg voor GA Eagles

Daarvoor was het verweer van de gehavende formatie uit Maastricht vrijdagavond toch echt te gering. MVV bleek wel de ideale opmaat van het seizoen voor GA Eagles. Een opsteker, want een bliksemstart van de competitie is in Deventer eerder uitzondering dan regel. Voor GA Eagles was het vrijdag pas de tweede overwinning in een seizoensopener sinds 2012. Vorig seizoen was Jong FC Utrecht kansloos (5-0) tegen de ontketende formatie van trainer John Stegeman. Het vervolg is bekend. De wervelstorm in dat eerste duel was de aftrap van een serie van negen winstpartijen in de eerste twee maanden, die uiteindelijk de kurk was waarop Go Ahead richting play-offs dreef. Een scenario waar ook Jack de Gier voor zal tekenen. Waar heel Deventer aast op sportief eerherstel na het zo onfortuinlijke en krankzinnige seizoensslot in de finale van de play-offs tegen RKC, is ook de nieuwe coach doordrenkt met revanchegevoelens. De Gier werd vorig jaar augustus binnengehaald als de verlosser van Nijmegen, acht maanden later eindigde het avontuur bij NEC in een nachtmerrie en ontslag.