Keurige cijfers op rapport Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles dwong vrijdagavond respect af bij de achterban en de neutrale toeschouwers. Met aantrekkelijk en aanvallend voetbal werd titelkandidaat NEC na rust met de rug tegen de muur gezet en de kater van een week eerder in Maastricht (4-3 verlies tegen MVV) weggespoeld. Al had GA Eagles in eigen huis meer verdiend dan het ene punt: 1-1.

De Deventer ploeg kende vrijdag amper dissonanten en overlegde louter voldoendes op het wedstrijdrapport. Met de degelijke Sonny Stevens onder de lat en het zekere verdedigingscentrum Rick Ketting/Xandro Schenk was het fundament op orde. Ook de Joey’s Suk en Groenbast hielden zich als back staande en hadden aanvallend hun aandeel.

Baas

Tim Hölscher was – na het vroege wegvallen van de geblesseerde veldkapitein Sjoerd Overgoor – de baas op het middenveld en strooide met passes. Invaller Brem Soumaoro was een prima rechterhand voor Hölscher en dat was knap van de jonge middenvelder, die overkwam van FC Twente. Soumaoro richtte zich de laatste weken op een plek centraal in de verdediging, maar moest nu het scharnier van de ploeg vormen op het middenveld. Na een moeizaam begin, was ook Soumaoro overtuigend tegen NEC.

Uitzondering

Eigenlijk was alleen Shadrach Eghan de uitzondering op de Deventer regel. In potentie is de Ghanees misschien wel de beste speler van GA Eagles, maar tegen NEC deed hij maar weinig goeds. Zijn wissel na ruim een uur was logisch. Vooral ook omdat Juventus-huurling Stefano Beltrame in dertig minuten aantoonde dat hij de komende weken een belangrijke gegadigde is voor de basisploeg.

Aanvalslinie

Met de immer dreigende Pieter Langedijk (die bij vlagen weer excelleerde op zijn geliefde linkerflank), Sam Hendriks en Leon de Kogel is de frontlinie onbetwist. Hendriks staat na twee duels alweer op drie treffers en maakt zijn faam waar. Al had de oud-Ajacied ook maar zo de winnende treffer kunnen – en misschien wel moeten – maken. Het is voor Go Ahead te hopen dat eredivisieclubs de komende dagen niet op het idee komen om de messcherpe Hendriks alsnog te verleiden tot een promotietransfer naar het hoogste voetbalpodium.

Hoewel De Kogel nog steeds op nul doelpunten staat, laat de spits zien dat hij bereid is tot noeste arbeid. Trekkend, sleurend en af en toe een sliding; de NEC-defensie werd bij vlagen gillend gek van de hard werkende lange aanvaller, die het Deventer publiek weer voor zich aan het winnen is. Zoals heel Go Ahead vrijdag aan een fraai staaltje klantenbinding deed.

Rapportcijfers GA Eagles: