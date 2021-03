Keuze GA Eagles-verdediger Beukema weloverwogen: ‘Sprak ook met Feyenoord, maar plan van AZ sprak me aan‘

VOORBESCHOUWING GA Eagles ongewij­zigd op prijzen­jacht tegen Cambuur, Eyibil ontbreekt: ‘Ontspannen naar mooi meetmoment‘

11 maart Het is niet zo dat trainer Kees van Wonderen wekelijks halsstarrig vasthoudt aan zijn winnende formatie. Na de klinkende 0-4 zege in Oss keert Jeroen Veldmate weliswaar terug, maar mag de rest van de prima functionerende formatie het karwei in de strijd om de derde periodetitel afmaken ook. Vrijdagavond vanaf 21.00 uur wacht de loodzware klus tegen koploper Cambuur.