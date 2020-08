Keuzes Van Wonderen beperkt bij seizoensouverture GA Eagles: ‘Aanval is puntje van aandacht‘

VOORBESCHOUWINGHet is aftellen geblazen voor Go Ahead Eagles en trainer Kees van Wonderen. Na aan aanloop van elf weken staat zondag (aftrap 16.45 uur) de seizoensouverture bij FC Dordrecht op de rol. Zonder de langdurig geblesseerden Marijn Berden en Frank Ross en een incomplete selectie. ,,Voor spanning is het nog wat vroeg, maar ik verlang naar de start van het seizoen.’’

Het was misschien wel de langste voorbereiding ooit voor GA Eagles. Exact 76 dagen na de eerste oefensessie onder de nieuwe roerganger Van Wonderen stapt de Deventer ploeg het veld weer op. ,,Het lijkt lang, maar zo voelt het niet’’, opent Van Wonderen vrijdagmiddag zijn eerste officiële bijpraatsessie als trainer van GA Eagles met de media. ,,Ik kijk er wel erg naar uit en de ploeg ook. Het is tijd om wedstrijden te gaan spelen.’’

Groei

Na een voorbereiding die zonder zege en met slechts één doelpunt werd besloten. Dat er aanvallend meer verlangd wordt, weet Van Wonderen. ,,Maar ik zie een duidelijke groei in mijn groep, die gretig is. Ze slurpen dingen op, zoals ik dat ook zag in mijn tijd bij de jeugd van Oranje. Het enthousiasme spat er vanaf en dat is mooi om te zien. De aanval stemt mij niet tot wanhoop, welnee, maar het is wel een puntje van aandacht. Voetballen draait om goals maken, zeker. Vergeet alleen niet dat we tegen sterke eredivisieteams hebben gespeeld. Vooral tegen FC Twente speelden we heel behoorlijk en kregen we kansen.’’

Dubbeldekker

Van Wonderen verwacht een vreemd seizoen door het coronavirus wat de voetbalcompetities afgelopen seizoen al in maart plat legde. Een klein half jaar later is de eerste divisie de eerste Nederlandse competitie die de poorten weer opent. Met alle onzekerheid van dien. ,,Het is onvoorspelbaar hoe het gaat verlopen’’, meent Van Wonderen. ,,Een uitbraak bij spelers kan een selectie kort voor een wedstrijd overvallen. Zoals er ook weinig publiek op de tribune zal zitten.’’

Naar Dordrecht gaat GA Eagles met een speciaal gecharterde dubbeldekkerbus. ,,Dan kunnen we met z’n allen samen reizen’’, aldus Van Wonderen.

Zorgen

Sportief heeft Van Wonderen de nodige zorgen. De zware knieblessure van Martijn Berden was een fikse streep door de rekening, zoals ook de Schot Frank Ross nog minimaal twee weken nodig heeft om fit te worden van een scheenbeenkneuzing. Het maakt de spoeling meteen al dun voor het treffen in Dordrecht. ,,Klopt, de keuzes zijn beperkt’’ erkent Van Wonderen, die kiest voor Maël Corboz als aanvallende middenvelder. De Amerikaan krijgt de voorkeur boven Zakaria Eddahchouri. ,,Ik ben echt tevreden over Zaka. Dat heb ik hem deze week ook gezegd. Hij kan op meerdere posities uit de voeten. Op de flanken, als spits, maar nu krijgt Maël met zijn ervaring de voorkeur.’’

Erkan Eyibil is speelgerechtigd en begint op de bank in Dordrecht. ,,Hij moet zich eerst lekker voelen en wennen aan zijn nieuwe omgeving. Daar krijgt hij de tijd voor.’’

FC Dordrecht

Met FC Dordrecht wacht GA Eagles direct een lastige klus. Aan de Krommedijk won de Deventer ploeg in zestig jaar betaald voetbal pas zes keer. Met oud-Eagle Julius Bliek, Kevin Vermeulen, Jari Schuurman en Arsenio Valpoort beschikken de Zuid-Hollanders over de nodige routine. ,,Meteen een moeilijke uitwedstrijd’’, realiseert Van Wonderen zich. ,,Ze hebben veel power in de ploeg en spelen een fysiek spelletje. Dordrecht zet de tegenstander graag onder druk. Daar moeten wij ons tegen wapenen.’’

Het duel in het Riwal Hoogwerkers stadion in Dordrecht staat onder leiding van arbiter Ingmar Oostrom.

Vermoedelijke opstelling GA Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Veldmate, Kuipers; Brouwers, Idzes, Corboz; Van Kippersluis, Rabillard, Van Hoeven.