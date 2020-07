Kevin voetbalde de wereld rond, kreeg hier corona en droomt nu van mooie avonturen met GA Eagles

Het laatste jaar van Kevin van Kippersluis laat zich amper vangen in één verhaal. Sinds de 27-jarige aanvaller van Go Ahead Eagles vorig jaar zomer koos voor een toekomst buiten de landsgrenzen rollen de avonturen over elkaar heen. Genoeg voor een sappige biografie vol even maffe als krankzinnig mooie anekdotes na een reis die hem via Azië en Scandinavië terugbracht in Nederland. Maar zelfs op vertrouwde grond was de herstart verre van normaal en werd hij door een positieve coronatest direct na zijn entree in de Adelaarshorst verbannen in thuisquarantaine. ,,De kers op de taart… Nee, veel gekker dan dit jaar wordt het niet meer.’’