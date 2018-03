Kick Maatman blijft assistent-trainer van Stegeman bij GA Eagles

Arbiter Blank leidt duel tussen GA Eagles en Helmond Sport

13:37 Scheidsrechter Erwin Blank is door de KNVB aangesteld voor de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Helmond Sport. De arbiter wordt vrijdag (20.00 uur) in stadion de Adelaarshorst bijgestaan door zijn assistenten Rob Langeland en Nick Stuifzand.