Kick Maatman blijft trainer bij GA Eagles en stopt bij Voorwaarts

De huidig Heracles-coach wilde naast Heering (nu nog werkzaam bij Almere City) een tweede assistent en veldtrainer naast zich. Behalve Maatman was ook Michel Boerebach in beeld voor die functie, maar de Deventer Jupiler Leagueclub koos voor Maatman. De Deventenaar neemt ook de coaching en trainingen van de beloften van GA Eagles voor zijn rekening. Boerebach krijgt een andere rol binnen GA Eagles en gaat zich richten op de scouting voor het eerste elftal. Ook krijgt Boerebach een rol in de jeugdopleiding, waar hij assistent-trainer wordt bij JO-19 van oefenmeester Jan Kromkamp.

December

Maatman stapte begin december in bij GA Eagles, waar de technische staf (Leon Vlemmings en Marco Koorman) zojuist op straat was gezet. Directeur Hans de Vroome trok Jan van Staa aan als interim-trainer en posteerde Maatman als technische man ernaast. De rossige coach was al sinds 2014 actief in de Voetbalopleiding van GA Eagles als trainer van de jeugd onder de 19 jaar. Ook had hij al de beloften van GA Eagles onder zijn hoede.