Kind van Den Bosch settelt nu in Deventer

Hij is goed opgevangen in Deventer, vertelt Mats Deijl. ,,Het aanpassen gaat goed, het is me gelukkig ook niet al te moeilijk gemaakt.’’ Teamgenoot Luuk Brouwers kent hij al vanuit hun tijd bij Den Bosch. ,,We speelden in de jeugd al samen. Luuk is ook buiten het voetbal om een goede vriend van mij. Fijn dat hier al een bekend gezicht liep. Ik woon nu samen met mijn vriendin in een appartementje in Deventer en hoef niet meer op en neer vanuit Den Bosch. Ik heb de laatste kastjes net in elkaar gezet.’’