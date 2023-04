Kippenvel als Bas Kuipers zijn rentree maakt bij GA Eagles: ‘Typerend voor de mensen hier’

Over Deventer Adelaars­horst is een boek te vullen: ‘Er zijn nog weinig van zulke stadions’

Midden in een volkswijk, een Engelse uitstraling, het zijn de clichés die je hoort als het over de Adelaarshorst gaat. Voetbalmagazine Staantribune presenteert vandaag Estadio #1, een boek over het huis van Go Ahead Eagles. ,,In Nederland zijn er nog maar weinig van zulke stadions”, weet hoofdredacteur Jim Holterhuës.