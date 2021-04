Klaterend applaus in keepersgilde voor unieke prestatie GA Eagles-goalie Gorter: ‘Diep respect, dit record blijft wel wat jaartjes staan’

Jan Jongbloed zucht eens diep. ,,Jay Gorter…. Dit record is heel bijzonder’’, zegt de enige Nederlandse keeper die twee WK-finales op zijn naam heeft staan. Jongbloed stond zelf onder de lat bij DWS toen Tonny van Leeuwen zijn record vestigde in 1971. ,,Van Leeuwen was een monument als keeper, Gorter nu ook’’, zegt de inmiddels 80-jarige oud-doelman van Go Ahead Eagles. ,,Elk record in de sport wordt een keer verbroken, maar 24 keer geen doelpunt tegen krijgen…. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar dit record blijft wel een tijdje in de boeken staan.’’