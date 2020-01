‘Klokkenluider’ om tafel met GA Eagles en Supportersvereniging

De op handen zijnde gesprekken zijn de uitkomst van de bemiddeling van Jan Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles. De Deventer profclub was in beginsel weliswaar geen partij in de onverkwikkelijke kwestie, Van Dop zat wel degelijk met de hele situatie in de maag. De clubdirecteur voerde daarom sinds vorige week meerdere gesprekken met de partijen, zoals het bestuur van de SV en de van fraude beschuldigde SV-medewerker. ,,Ik neem een afwachtende houding aan, maar doe wel aan hoor en wederhoor’’, aldus Van Dop. ,,Mijn advies aan de partijen was vooral om samen in gesprek te gaan.’’