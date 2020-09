Knieblessure houdt Lucassen voorlopig aan de kant bij GA Eagles: ‘Jammer, zat er net lekker in‘

UPDATEBoyd Lucassen kan voorlopig niet in actie komen voor Go Ahead Eagles. De 22-jarige vleugelverdediger uit Kilder kampt met een knieblessure die hij opliep in de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax.

Lucassen heeft woensdag een mri-scan ondergaan in het ziekenhuis. Daaruit bleek dat de jonge defenseur een scheurtje heeft in de buitenband van de knie. Hoe lang Lucassen aan de kant staat is nog onduidelijk, maar dat de oud-Vitessenaar een week of drie zal moeten toekijken staat wel vast. Zuur voor de jonge verdediger die de eerste drie duels van dit seizoen tegen FC Dordrecht, Cambuur en Jong Ajax een basisplaats had in het keurkorps van trainer Kees van Wonderen.

,,Ja, ik baal hier wel van‘’, stelde Lucassen na de donderdagtraining, die hij binnen de muren van de Adelaarshorst afwerkte. ,,Ik was goed bezig en zat er lekker in. Jammer dat ik nu door een blessure weg val uit de ploeg.‘’

De Achterhoeker raakte in de slotfase tegen Jong Ajax geblesseerd en liet zich vervangen door Wout Droste. ,,Ik verdraaide mijn knie en voelde meteen wat pijn. Toch dacht ik in eerste instantie dat het wel meeviel, maar woensdag hebben we voor de zekerheid toch een mri laten maken in het ziekenhuis. Daaruit bleek er wat schade in de knie. Ik ben er nu even uit, maar ook van plan om me weer terug te vechten in de ploeg.‘’

Eersteling

Komende zondag in het uitduel met FC Volendam lijkt Julliani Eersteling zijn vervanger te worden als rechtsback bij GA Eagles. Voor de 18-jarige voetballer zou dat zijn basisdebuut als prof betekenen, nadat hij vorige week als invaller al twee minuten mocht meespelen tegen Cambuur. Eersteling krijgt hoogst waarschijnlijk de voorkeur boven routinier Wout Droste, die afgelopen week zijn eerste minuten maakte na een jaar blessureleed. Een basisplaats lijkt voor Droste nog net te vroeg te komen in Volendam, waar ook nog eens op kunstgras wordt gespeeld.

Eersteling was donderdag de rechterverdediger in de beoogde basisploeg van GA Eagles. Bij de reserveformatie fungeerde de meest recente aanwinst Sam Hendriks als schaduwspits achter Jacob Mulenga. Bij de reserves viel het meespelen op van Frank Ross. De Schot is net terug van een scheurtje in het kuitbeen, maar toonde als centrale middenvelder aan dat hij aardig kan voetballen en binnenkort op de deur klopt bij Van Wonderen. Ook proefspeler Halil Colak speelde mee bij de wissels.