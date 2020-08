Knieblessure houdt Martijn Berden twee maanden aan de kant

Dat bleek uit een mri-scan die Berden heeft ondergaan in het ziekenhuis. Gevreesd werd voor het horrorscenario met kruisbandletsel, maar dat leed bleef de aanvaller met een verleden bij Vitesse en PSV bespaard. Berden viel zaterdagavond al na een half uur spelen in de oefenwedstrijd tegen FC Twente (2-0 verlies) uit met een op het oog zware knieblessure. De ‘krak’ die spelers hoorden op het veld in de Grolsch Veste deden al het ergste vrezen.

Problemen

Toch zorgt het wegvallen van Berden dat de personele problemen voor GA Eagles nog groter worden dan ze toch al waren. Vooral aanvallend is het wel heel karig wat de Deventer ploeg momenteel te bieden heft. Berden was met zijn snelheid en van de dreigende wapens. Maar ook eentje die nu ontmanteld is. Kevin van Kippersluis, Antoine Rabillard, Bradly van Hoeven en Sam Crowther zijn er nog vier echte aanvallers over in de selectie. Daar moet GA Eagles de komende weken nog minimaal twee bovengemiddelde spelers aan toevoegen om kwantitatief voldoende op sterkte te zijn voor een seizoen met zeker veertig wedstrijden.