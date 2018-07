Knieproblemen blijven verdediger Groenbast kwellen

Groenbast worstelt al sinds april met pijn in de knie. Hij heeft een los stuk kraakbeen in het gewricht dat steeds opnieuw voor pijnklachten zorgt. Een operatie bleek na een mri-scan in het voorjaar echter niet noodzakelijk. Nu de oud-Feyenoorder na maanden van rust en herstel nog steeds last blijft houden, gaat hij op korte termijn voor een nieuw onderzoek naar het ziekenhuis. Dan moet duidelijk worden hoe lang Groenbast, die eigenlijk bij de start van de voorbereiding in Terwolde alweer zou aansluiten bij de hoofdmacht van Go Ahead, nog aan de kant moet blijven.