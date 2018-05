KNVB: GA Eagles blijft financieel gezonde club

De Deventer club scoort een ‘goed’ voor de financiële huishouding en heeft in categorie 3 gezelschap gekregen van Heracles Almelo, NAC Breda en VVV-Venlo die categorie 2 hebben verlaten. FC Den Bosch is als enige club een zorgenkindje in het Nederlandse betaald voetbal.

Laatste keer

Het is de laatste keer dat de licentiecommissie de clubs heeft ingedeeld in categorieën in de huidige vorm. Met ingang van het seizoen 2018/’19 worden clubs niet langer in numerieke categorieën ingedeeld en wordt er door het aangepaste financieel rating systeem (FRS) één keer per seizoen een puntenaantal toegekend. Dit gebeurt op basis van de jaarcijfers en prognoses van de clubs.