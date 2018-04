KNVB: GA Eagles hoeft niet meer in de bus naar Eindhoven

Dat heeft het bestuur betaald voetbal donderdag bekend gemaakt. Het duel in het Philips Stadion werd afgelopen dinsdag bij een 6-0 stand in het voordeel van de Eindhovense beloften gestaakt vanwege zwaar noodweer. Het was na in totaal een uur wachten de enig juiste beslissing van arbiter Stan Teuben. De KNVB heeft nu besloten dat 6-0 de eindstand is. GA Eagles haalde opgelucht adem na het besluit en hoeft dus niet meer drie uur de bus in om het restant nog uit te spelen.