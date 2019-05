KNVB geeft Kroes groen licht om in te stappen bij GA Eagles

Kroes nam al in maart het aandelenpakket over van zes aandeelhouders, die vanwege leeftijd en gezondheid een stap terug deden. Kroes richtte in 2000 het latere Sports Entertainment Group (SEG) op, waar hij onder meer een rol als zaakwaarnemer vervulde. Vorig jaar stapte hij als eigenaar uit het bedrijf om nu in te stappen bij GA Eagles. ,,Ik zal ook niet de typische nieuwe aandeelhouder zijn bij een club die met een dikke portemonnee de club omhoog probeert te kopen. Ik ben van de verbinding, van het samenwerken, en met z’n allen geleidelijk stappen omhoog zetten. De lijn van Hans de Vroome doorzetten is hierbij het credo: een gezond financieel en sportief beleid.”

Visie

Kroes richt zich met Go Ahead op de middellange termijn. ,,Ik zie dit als een project van zeker zeven tot tien jaar. We willen iets opbouwen; niet snel succes boeken en daarmee een mogelijk kaartenhuis-effect in de hand werken. De jeugdopleiding vind ik belangrijk. GA Eagles is de afgelopen tien jaar gemiddeld op plek 23 uitgekomen in het Nederlands betaalde voetbal. Mijn ambitie is dat we deze club in tien jaar met z’n allen naar plek 14 kunnen tillen, maar we gaan geen onverantwoorde financiële risico’s nemen.’’