KNVB neemt ook tweede vuurwerkactie voor ernstig zieke Eagles-supporter onder de loep

Tijdens dat met 3-1 gewonnen duel op vrijdag 8 november werden er op de tribunes van de Adelaarshorst ongeoorloofd fakkels afgestoken. Het vuurwerk was onderdeel van een eerbetoon aan een ernstig zieke medesupporter. De aanklager betaald voetbal heeft, zoals verwacht, over het vuurwerk nu vragen gesteld aan de clubleiding van GA Eagles.

NAC

Vorige week werd al bekend dat de KNVB een vooronderzoek is gestart naar de Deventer club vanwege vuurwerk in het uitvak tijdens het treffen in Breda tegen NAC (1-1) op 1 november. Destijds was het eveneens een (verbale) steunbetuiging aan de ernstig zieke Twellose supporter, die na een herseninfarct in het ziekenhuis ligt.