KNVB verplaatst duel van GA Eagles met MVV naar zondag

reactie Gino Bosz staat aan basis van ommekeer bij GA Eagles

23 januari Een ‘beauty’ van Gino Bosz gaf Go Ahead Eagles de eerste tekenen van hoop tegen IJsselmeervogels. De centrale verdediger schoot vervolgens als eerste raak in de bizarre strafschoppenreeks die Go Ahead Eagles de kwartfinale van het bekertoernooi bracht.