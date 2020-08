KNVB wil met GA Eagles en gemeente Deventer om tafel na afgelaste wedstrijd tegen De Graafschap

De wedstrijd in de eerste divisie op speeldag 2 werd dinsdag verboden door burgemeester Ron König van Deventer. De KNVB is niet blij dat zo vroeg in het seizoen al een competitiewedstrijd van het programma wordt gehaald. Er ontstaan dan ook meteen problemen in de strijd om de eerste periodetitel (de laatste van de negen speeldagen is op 23 oktober).

Oplossing

,,De KNVB wil eerst met de gemeente en ons als club in gesprek‘’, bevestigt Jan Willem van Dop, algemeen directeur van GA Eagles. ,,Ik heb woensdagochtend een gesprek gehad met Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB. Zij willen met een oplossing komen voor de deze wedstrijd, wij ook. Dat gesprek moeten we nu eerst afwachten.‘’

De KNVB ziet meerdere mogelijkheden, liet een woordvoerder van de voetbalbond weten. ,,Maar we gaan eerst in gesprek met partijen.”

Een van die mogelijkheden is dat de wedstrijd alsnog op 6 september in een andere regio van het land én zonder publiek wordt afgewerkt. Van Dop denkt daar het zijne van. ,,Dan zal er ergens ook een burgemeester van een stad een vergunning moeten afgeven.... Maar dit is wel erg op de zaken vooruit lopen.‘’

Deventer

König en de gemeente Deventer maakten gisteren bekend dat de oostelijke voetbalclash vanwege veiligheidsredenen niet op zondag 6 september gespeeld mag worden in De Adelaarshorst. Het ontbreekt het de gemeente Deventer aan ervaring met het spelen van competitiewedstrijden met beperkingen., stelde de burgemeester dinsdag ,,We hebben geen idee hoe supporters daar mee omgaan. De enige risicowedstrijd van het seizoen onder deze omstandigheden, zo vroeg in het seizoen, spelen is een te groot risico voor de openbare orde. Ik wil daarom dat we eerst ervaring opdoen met deze nieuwe situatie. We zijn dan beter voorbereid voor een wedstrijd als tegen De Graafschap.”