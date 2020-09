Kok scoort weer, maar GA Eagles O21 lijdt opnieuw puntenverlies

De gelijkmaker halverwege de tweede helft (1-1) was voor Kok al zijn zesde treffer in vier wedstrijden, vorige week was hij de grote uitblinker met vier doelpunten in de gewonnen wedstrijd tegen Zeeburgia (5-0). De belangrijkste treffer kwam echter op naam van Jay van Ooijen, die diep in blessuretijd het punt veilig stelde voor de ploeg van trainer Jouad Bouffara, dat vierde staat in poule A van divisie drie.

,,Gezien het veldspel hebben en de gecreëerde kansen hebben we twee punten verloren, maar gezien het scoreverloop ben ik blij dat we niet met lege handen staan,“ aldus de trainer.