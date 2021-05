‘Koning Kees’ bouwt imponerend imperium bij Go Ahead Eagles en treedt in voetsporen van Erik ten Hag

Van een afbrokkelend paleis tot een imponerend koninkrijk op het hoogste voetbalpodium van Nederland. De krankzinnige voetbalreis van Go Ahead Eagles dit seizoen eindigt op een historische twaalfde mei in de gedroomde, maar door niemand verwachte eredivisie. De club zakte naar de kelder van de eerste divisie, schurkt begin december tegen een crisis aan, maar kent een wederopstanding die zijn weerga amper kent. Eentje die gestoeld is op standvastig beleid en een visie van een debuterende trainer die in de voetsporen treedt van Erik ten Hag. Een coach bovendien met de mond vol van proces, geduld en ontwikkeling. Deze in het najaar nog zo besmette woorden krijgen na een prachtseizoen vol records en succes ongetwijfeld een plek op een Deventer tegeltje.