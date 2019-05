Koopman en Decheiver geloven in kansen Go Ahead: ‘Thuisvoordeel belangrijkste troef’

Koopman: ‘Go Ahead wint met 2-0’

Martin Koopman verwacht dat Go Ahead Eagles vanavond aan het langste eind trekt. ,,Het ligt enorm dicht bij elkaar, een voorspelling geven is lastig. Maar als ik het dan toch moet doen, zeg ik 2-0 voor Go Ahead”, aldus de bondscoach van Aruba, die opgroeide in Raalte en als speler zes jaar actief was in het roodgeel. ,,RKC zal achteroverleunen en via de counter proberen toe te slaan. Go Ahead moet waakzaam zijn voor hun snelle aanvallers.”

Koopman was vijf jaar geleden nog trainer in Waalwijk, maar zijn hart klopt voor Go Ahead. ,,Toen ik trainer was van RKC, lag de club financieel op z’n gat. Nu, met de miljoenen voor de transfer van Frenkie de Jong, is dat wel anders. De club is weer in opbouw. Maar ik hoop dat Go Ahead het gaat redden. Mijn hele familie gaat naar de wedstrijd en ik zal door mijn zoon wel op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.”

Decheiver: ‘Als je kunt promoveren moet je er vol voor gaan‘

Het thuisvoordeel is de belangrijkste troef die Go Ahead Eagles vanavond in handen heeft in de return van de play-off-finale tegen RKC Waalwijk, stelt Harry Decheiver. Maar dat is volgens de 49-jarige Deventenaar, die als speler voor beide clubs in actie kwam, ook direct het enige voordeel dat Go Ahead kan koesteren. ,,Het staat 0-0 en beide ploegen zijn enorm aan elkaar gewaagd. In de regel vind ik dat Go Ahead iets makkelijker voetbalt, maar daar staat tegenover dat ze wel erg moeilijk tot scoren komen. Door het thuisvoordeel geef ik Go Ahead toch de beste kans.”