Koopman komt op Malediven langzaam uit lockdown, strijd Azië-Cup hervat

Martin Koopman hoopt eind volgende week weer even in Nederland te zijn. De bondscoach van de Malediven zit al maanden opgesloten in zijn hotel op het eilandenrijk, maar de verlossing is nabij.

,,Ik ben bezig om te boeken en hoop volgende week woensdag 17 juni naar Nederland te vliegen’’, aldus de Deventenaar. Lang blijft Koopman hier overigens niet. Op 4 juli mag de bondscoach zijn trainingen met de nationale ploeg weer langzaam opstarten op de Malediven. ,,Eerst in kleine groepjes waarschijnlijk, maar dat moet allemaal nog duidelijk worden.’’

Kwalificatie

De WK-kwalificatie in de Aziatische poule wordt in oktober weer hervat met een uitduel in China. Vijf dagen later is koploper Syrië te gast in Malé, waarna in november voor Koopmans Malediven de uitwedstrijd op de Filippijnen wacht. Malediven (6 punten) strijdt met China (7) en Filippijnen (7) om twee tickets voor de Azië-Cup.

Corona

Koopman is sinds januari van dit jaar bondscoach op het exotische eiland. Het leek een droom totdat het coronavirus genadeloos toesloeg. Het tropische avontuur nam door de totale lockdown een beangstigende wending die de Aziatische archipel transformeerde tot een horroroord voor de oud-speler van GA Eagles. ,,Iedereen denkt dat ik in een luxe resort verblijf, met zwembad en vijfsterren restaurant’’ aldus Koopman eerder al. ,,Niet dus… Malé is met afstand het lelijkste eiland van de wereld. Echt, alles is van beton, veel hoogbouw en slechts drie groenstroken. De voetbalvelden dus.’’

Volledig scherm De papegaai Wilson jr. © Martin Koopman

Papegaai