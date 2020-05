Korte vakantie voor Joey Suk die seizoen hervat in Kroatië

,,We hebben deze week de groepstraining hervat’’, meldt Suk vanuit Zagreb. De 30-jarige Deventenaar is opgelucht dat de tijd van quarantaine en ‘eenzame opsluiting’ voorbij is. ,,Het was wel gek om weer op veld te staan, maar vooral heel lekker dat alles weer normaal is. Ook in de stad is alles weer open en gaat het normale leven weer zijn gang.’’

Angst voor een tweede golf van het coronavirus lijkt Kroatië net te zijn, aldus Suk. ,,Er zijn nog maar weinig besmettingen en sterfgevallen. De cijfers staan goed.’’