Kostbaar punt voor GA Eagles dat hoop koestert na debutantenbal in Volendam

Het punt dat zondagavond laat werd opgevist in Volendam zorgde niet voor jubel bij Go Ahead Eagles. Hoewel er weinig meer te winnen was, stemde de uiterst matte vertoning wederom ontevreden. Natuurlijk waren er lichtpuntjes. Julliani Eersteling debuteerde naar behoren, Jay Gorter heerste in de goal en het hart van de ploeg was wederom in orde. Maar aanvallend speelt GA Eagles al twee maanden weinig tot niets klaar en dat is na zeven wedstrijden natuurlijk al lang geen toeval meer. Drie doelpunten tot dusver, twee van verdedigers Sam Beukema en Jeroen Veldmate…. Daar konden herintreder Sam Hendriks en de Schotse debutant Frank Ross aan de dijk nog niets aan veranderen. Maar het teruggekeerde duo weet ook dat na de 0-0 in Volendam het seizoen pas echt begint voor GA Eagles.