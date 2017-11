Rick Ketting trok na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard zonder schroom het boetekleed aan. De verdediger nam de schuld op zich van beide tegentreffers in de slotfase en verloor met Go Ahead Eagles in Zuid-Limburg (2-1).

Twee cruciale fouten van Ketting in de slotfase van de wedstrijd maakten van GA Eagles een aangeslagen gezelschap. Twee standaardsituaties, twee keer een scorende Wessel Dammers. ,,Die doelpunten reken ik mezelf aan’’, bekende de teleurgestelde verdediger, die de laatste weken juist als een van de weinigen overeind bleef in de achterhoede. ,,Dammers was mijn man en hij scoort twee keer. Dan kan ik me niet verschuilen. Dit is een zware domper voor mij. Mijn doelstelling voor dit seizoen was om de persoonlijke fouten uit mijn spel te bannen. Dat is niet echt gelukt.’’

Aangeslagen

Ketting zag in de kleedkamer ‘zwaar teleurgesteld elftal’ na de dreun van Sittard. ,,Dit komt wel even aan, ja’’, bekende Ketting, die keeper Sonny Stevens bijna zag uitgroeien tot Deventer held. ,,Hij keepte geweldig, stopte een strafschop. Maar wij geven al die kansen natuurlijk zelf weg in een matige tweede helft. Dat is niet goed en daar moeten we naar kijken.’’