‘Krachtig signaal PEC Zwolle-captain, noodscenario betaald voetbal, vertrek Maatman bij GA Eagles verrassing’

video Fans GA Eagles steunen personeel Deventer ziekenhuis met berg koeken en spandoek: ‘Samen zijn we niet te kraken’

22 maart Fans van GA Eagles staken het personeel van het Deventer ziekenhuis zondag een hart onder de riem in de strijd tegen het coronavirus. De supporters rolden een spandoek van 7,5 meter uit en trakteerden de ziekenhuismedewerkers op een berg koeken voor in de koffiepauze. ‘Samen zijn we niet te kraken’, was te lezen op het grote spandoek.