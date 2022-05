Kramer valt uit bij GA Eagles, voor onderzoek naar ziekenhuis: ‘Kijken wat schade is’

Kramer gaat maandag voor onderzoek naar het ziekenhuis waar een echo van de gekwetste bovenbeenspier zal worden gemaakt. ,,Dan zullen we zien of er schade is. Pijnlijk is het wel, het is de aanhechting tussen de lies en bovenbeen’’, vertelde Kramer. Hij liep de kwetsuur eerder in de week al op. ,,Ik zat tegen Vitesse al onder de medicatie en dacht in de rust dat het el ging. Beetje fietsen, in beweging blijven. Na de pauze werd ik een beetje duizelig en werd de pijn te heftig. Toen leek het me beter om eruit te gaan.’’