Kroatië lonkt voor Jahnoah Markelo, die bij GA Eagles buiten de boot valt

Markelo kwam vorig jaar over van FC Twente, maar kreeg het bij Go Ahead Eagles nooit voor elkaar om door te breken. In de competitie kwam hij vorig seizoen tot vijf invalbeurten, terwijl hij alleen in de achtste finale van de beker tegen ADO Den Haag in de basis stond. In die wedstrijd, die GA Eagles met 1-0 verloor, maakte Markelo de negentig minuten vol.