Kromkamp trots: belangrijke winst voor jeugd GA Eagles

Zakaria Eddahchouri was met zijn vier doelpunten de grote man bij GA Eagles, dat OIlaf Kok tweemaal trefzeker zag zijn. ,,We hebben de eerste helft geweldig gevoetbald en kwamen verdiend met 0-4 voor’’, liet trainer Jan Kromkamp weten op twitter. ,,Daarna lieten we Alexandria terugkomen, maar de tweede helft hebben we volwassen over de streep getrokken. Keihard geknokt. Ik ben trots op de mannen.’’