Kroon of chagrijn? Erepodium op slotdag in gevaar voor GA Eagles

Scenario 1: winst, beste seizoen ooit, alles in eigen hand

Na de vervroegde vrijstelling voor de eerste ronde van de play-offs schakelde GA Eagles twee weken geleden na de winst op Jong PSV rap door.,,We zijn er dichtbij, dan willen we geschiedenis schrijven ook’’, bekende Roland Baas al. Nog één puntje hebben de Deventenaren nodig om het beste seizoen ooit in de eerste divisie in de clubannalen bij te schrijven. Met de afstraffing tegen RKC (1-4) schoot Go Ahead zich vorige week in de jacht op nieuwe heilige graal echter in eigen voet. In Den Bosch wacht nu een stevige opdracht, al heeft Go Ahead het eindpodium nog steeds volledig in eigen hand. Winst op FC Den Bosch is voldoende om de derde plaats definitief veilig te stellen en het puntenrecord van het GA Eagles van trainer Andries Ulderink uit 2010 (63) te breken. Ook het ‘brons’ in de eindrangschikking in de eerste divisie behaalde Go Ahead nog nooit. De vijfde plaats in 2010 en 2016 waren de beste eindstations in de afgelopen drie decennia.