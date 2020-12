Kuipers aasde bij GA Eagles al langer op doelpunt uit ingestudeerde vrije trap

loting knvb-beker GA Eagles gaat in achtste finale KNVB-be­ker op visite bij VVV-Venlo

19 december Go Ahead Eagles neemt het in de achtste finales van de KNVB-beker op tegen VVV-Venlo. De Deventer eerstedivisionist wacht een uitwedstrijd in Limburg. GA Eagles schaarde zich voor het tweede jaar op rij onder de laatste zestien clubs in het nationale bekertoernooi.