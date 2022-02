Kuipers weet dat AZ maatje te groot is voor GA Eagles: ‘Straften onze foutjes direct af’

De eerste treffer van Beukema (1-1) was zondagmiddag de ommekeer in de Adelaarshorst, waar GA Eagles nog wel goed begon en via Luuk Brouwers op voorsprong kwam. ,,Tegen deze teams wordt alles in de details beslist’’, wist Kuipers. ,,Na de goal van Sammie waren er wat foutjes van ons, die straften zij direct af. In de fase nadat wij scoorden weet ik niet of het paniek was, maar we hadden wel zoiets van: oh shit, dit moeten we vast zien te houden.’’