Kuitbeenbreuk voor Eagles-speler Van den Bos in bekerduel

Van den Bos raakte in de halve finale van de KNVB-beker tegen Stevo kort na rust geblesseerd. De ernst van de kwetsuur was al snel duidelijk, waarna de onfortuinlijke voetballer naar het hospitaal van Almelo werd gebracht. Daar is zijn been in het gips gezet. De wedstrijd in het Overijsselse Geesteren werd kort na rust gestaakt bij een 0-0 stand.