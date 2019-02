Laatste Nijmeegse zege in Adelaarshorst bijna veertig jaar terug

Nijmeegs succes in de Adelaarshorst is de afgelopen zestig jaar schaars. Go Ahead Eagles is meestal baas in eigen huis tegen NEC, dat in 1980 voor de laatste keer won.

Go Ahead trof de Nijmeegse club in het betaalde voetbal 26 keer in Deventer. Bijna de helft van alle duels werd in winst omgezet (12) tegen NEC, dat slechts vier keer met de volle buit in de bus stapte. De laatste overwinning van NEC dateert alweer van bijna veertig jaar geleden: op 19 april 1980 won NEC met 0-1 in de Adelaarshorst.

Sindsdien bleef Go Ahead twaalf duels op rij ongeslagen. Van de laatste zes ontmoetingen in Deventer eindigden er vier in een gelijkspel. NEC wist al zeven uitwedstrijden op rij niet te winnen. De laatste zege was op 19 oktober bij Telstar (0-3).