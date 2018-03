Lach is terug bij Sam Hendriks na kwellende onzekerheid

Sam Hendriks is na een week vol onderzoeken in het ziekenhuis weer gezond verklaard. De topschutter maakt vrijdag tegen Telstar zijn rentree en is klaar voor laatste Houdini-act met Go Ahead Eagles.

Het is even wennen deze zondagochtend bij Go Ahead Eagles. De clubtopscorer zonder hesje en als aanjager van de reserves op de afsluitende training voor het duel met Jong AZ. Maar schijn bedriegt. De lach waarmee Sam Hendriks onder toeziend oog van clubarts Suzanne Huurman weer over het veld gaat is er een van vertrouwen. Opluchting ook. Na een week vol onderzoeken in het ziekenhuis is het door twijfel en onzekerheid gekwelde hoofd van Hendriks leeg en klaar voor waarschijnlijk het laatste kunstje van negen wedstrijden in Deventer dienst.

,,Ik heb lastige weken gehad’’, vertelt Hendriks. ,,Ik voelde me al een hele tijd niet lekker. Steeds weer klachten die ik niet kon plaatsen. Het leek een virus, beetje griepachtig, maar wat het werkelijk was werd maar niet duidelijk. Dat zorgde ervoor dat ik steeds meer ging stressen in mijn hoofd. Twijfel, onzekerheid. Het is heel erg moeilijk uit te leggen, maar ik was bang voor mijn gezondheid.’’

Tintelingen

Zeker tijdens de wedstrijd van vorige week zondag tegen De Graafschap. Nadat Hendriks al tijdens de warming-up met duizelingen vervroegd naar het kleedlokaal verdween, kon de 23-jarige spits na 26 minuten tegen zijn oude club niet verder. ,,Het was voor mij de wedstrijd van het jaar en wilde koste wat kost spelen. Ik kreeg ook groen licht van de artsen. Het was verantwoord om te spelen, maar ik werk duizelig en had hoofdpijn.’’

De tintelingen in handen en vingers waarmee Hendriks naar de kant moest, baarden trainer Jan van Staa en medische staf van de club oprecht zorgen. Hendriks ging naar het ziekenhuis waar hij zondagmiddag nog binnenstebuiten werd gekeerd. Afgelopen vrijdag kwamen de laatste resultaten van de bloedonderzoeken en ook die waren in orde. ,,Sinds zaterdag hebben we als medische staf Sam vrijgegeven en mag hij weer volop meetrainen’’, aldus clubarts Huurman.

Hoofd leeg

Na een week fysieke rust en meerder onderzoeken in het hospitaal is het aan Hendriks zelf om zijn hoofd leeg te houden. ,,Nu kan ik het loslaten’’, zegt de spits, die komende zomer vrijwel zeker vertrekt uit Deventer voor een avontuur in de eredivisie. Tot die tijd staan er nog negen wedstrijden op de rol in de strijd om de vierde periodetitel. ,,Ik was er niet bij tegen Jong Ajax. De overwinning was opvallend, maar geeft ook aan dat er meer kwaliteit in deze ploeg zit dan we tot dusver laten zien.’’