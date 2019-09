Langedijk betreurt handelwijze van GA Eagles, maar kijkt niet om in wrok

GA Eag­les-Excelsior best bekeken tv-wed­strijd in de eerste divisie

9 september De wedstrijd Go Ahead Eagles-Excelsior (2-2) was afgelopen weekeinde de best bekeken livewedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. Het duel in Deventer wist ruim honderdduizend mensen te boeien op de televisiekanalen van Fox.