Langedijk: de onverstoorbare kilometervreter van GA Eagles

Pieter Langedijk is zich bewust van tegenvallende competitiestart van Go Ahead Eagles en weet dat eerste competitiezege op Almere City weinig waarde is als vrijdag wordt verloren in Oss.

De gouden cijfers die vorig seizoen op zijn rapport prijkten bij RKC Waalwijk heeft Pieter Langedijk bij Go Ahead Eagles nog niet aangetikt. Het beoogde warme bad in Deventer is, ondanks de eerste competitiewinst tegen Almere City, vooralsnog vooral kil en teleurstellend. Maar de linkerflankspeler klaagt niet over systeem, nieuwe positie, trainer of andere randzaken. ,,Ik kijk naar mezelf en kan veel beter dan ik tot dusver heb laten zien.’’

Langedijk legt de lat hoog. Voor zichzelf en GA Eagles. Daarom is de openingsfase van de competitie ook zo pijnlijk voor de voetballer, die bij zijn overstap toch vooral mijmerde over een snel debuut in de eredivisie. Hoewel de droom nog niet is vervlogen, weet ook Langedijk dat het allemaal beter moet om volgend jaar te excelleren op het hoogste voetbalplatform. ,,Onze start van het seizoen is een tegenvaller’’, zegt de 23-jarige aanvaller, die zelf zijn topniveau nog niet wist te benaderen in de Adelaarshorst.

Volledig scherm Langedijk in de voorbereiding tegen Excelsior © Erik Pasman

Zonder schroom legt Langedijk in de aanloop naar het uitduel met FC Oss zijn eigen pijnpunten bloot. ,,Mijn zwakte ligt op het verdedigende vlak. Niet voor niets schold Sjoerd (Overgoor, red.) me vorige week tegen Almere City verrot. Aan de bal is het vaak heel leuk allemaal, maar in de omschakeling moet het beter.’’

Loopje

De oud-Spartaan maakt op het veld soms een wat ongeïnteresseerde, flegmatieke indruk. ,,Ja, ik herken dat wel. Het komt ook door mijn loopje. Het lijkt alsof ik niet voluit ga in verdedigend opzicht, maar dat is onterecht. Ik loop juist de longen uit mijn lijf en uit de testen blijkt dat ik samen met Joey Suk de meeste kilometers maak van allemaal. Het oogt alleen anders en dan heb ik de schijn tegen. Een verbeterpuntje.’’

Zoals heel GA Eagles nog stappen moet maken in de zoektocht naar succes in de Jupiler League. Langedijk kwam naar Deventer om te promoveren. ,,Thuis alles winnen, uit tachtig procent van de potjes en we zijn kampioen.’’ De praktijk bleek een stuk weerbarstiger dan Langedijk in de zomer hardop dacht. Pas vorige week stapte de Zuid-Hollander voor de eerste keer jubelend van het veld af in het shirt van GA Eagles. ,,Dat we zo zwak zouden beginnen, zag ik niet aankomen. We hebben zó veel kwaliteit in het elftal, maar we laten het veel te weinig zien. En eerlijk is eerlijk, we speelden in veel wedstrijden ook niet goed. Daarom was de winst op Almere City heel belangrijk. We hebben veel jonge gasten zonder ervaring. Dan is vertrouwen essentieel. Kijk eens naar onze training deze week. Er wordt veel meer gelachen en de sfeer is ontspannen. Het is aan ons om de positieve lijn door te zetten en ook te winnen bij Oss en De Graafschap.’’

Scoren