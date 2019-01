Langedijk gaat aan slag met kritiek Stegeman en krijgt ‘eindelijk’ kans

VIDEOHij aasde na de winterstop op zijn beloning. Tegen Roda JC komt de ultieme kans van Pieter Langedijk haast sneller dan verwacht. Als linkerspits verschijnt de 24-jarige Deventenaar zondag in Limburg aan de aftrap van de tweede seizoenshelft in de Keuken Kampioen Divisie.

Volledig scherm GA Eagles-speler Pieter Langedijk © Erik Pasman

,,Eindelijk’’, verzuchtte Langedijk die debuteert in de basis bij Go Ahead. ,,Ik heb hier zó hard voor gewerkt en zoveel dingen voor gelaten de afgelopen tijd. Dan is het wel lekker dat ik nu mijn kans krijg.’’

De flankspeler kent een moeilijk seizoen in de Adelaarshorst, waarbij trainer John Stegeman regelmatig kritisch was op Langedijk. ,,De trainer was nieuw en gaf de nieuwe spelers die hij meenam hun kans. Maar ik heb me verbeterd en ben aan de slag gegaan met de kritiek van Stegeman, die vooral in het verdedigende lag. Ik was op dat vlak begin dit seizoen een ongeleid projectiel. Nu speel ik veel meer taakbewust.’’