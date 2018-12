Langedijk houdt Deventer droom kampioenspoule in leven

GA Eagles heeft een grote stap gezet naar de kampioenspoule van de Reservecompetitie. Jong Cambuur Leeuwarden werd op sportpark Borgele in Deventer in de extra tijd met 2-1 aan de kant gezet.

Het was Pieter Langedijk die GA Eagles in blessuretijd aan de kostbare winst hielp. Met een droge knal in de bovenhoek liet de aanvaller de Friese goalie kansloos. Een kwartiertje eerder had Maarten Pouwels de 0-1 achterstand al ongedaan gemaakt.

Eigen hand

Met nog één wedstrijd te gaan heeft GA Eagles een toppositie in de Reservecompetitie A – en dus een plek in de kampioenspoule - volledig in eigen hand. Een overwinning en zeer waarschijnlijk zelfs een gelijkspel tegen Jong NEC (maandag 10 december) brengt trainer Kick Maatman en zijn ploeg naar de strijd om de titel bij de Nederlandse beloftenploegen. Een plek bij de eerste vijf zou het team van Maatman in de ‘kampioenspoule’ brengen met de vijf beste teams uit divisie B. Daarin komen onder meer de eredivisieclubs Feyenoord, ADO Den Haag, NAC en Fortuna Sittard uit.

Serie

GA Eagles is bezig aan een uitstekende serie in de beloftencompetitie en is al zes duels ongeslagen. De laatste nederlaag van Jong GA Eagles - dat nu vijfde staat - dateert alweer van 27 augustus toen Heracles met 4-0 te sterk was. Nadien volgden zeges op Jong FC Emmen (1-0), Jong Achilles’29 (5-0) en De Graafschap (4-2) en pakte Go Ahead een punt tegen de eredivisiebeloften van PEC Zwolle (1-1) en Heerenveen (2-2).

Kansen

Ook maandagavond tegen Cambuur Leeuwarden speelde Jong GA Eagles een prima eerste helft en was het gek genoeg nog steeds 0-0 halverwege het duel. Kick Maatman zag zijn ploeg kans op kans creëren, maar Giovanni Büttner, Pieter Langedijk, Maarten Pouwels en Bruno Andrade verzuimden de trekker over te halen. Aan de andere kant stelden de Friezen daar bar weinig tegenover. Alleen Tyrone Conraad dook een keer gevaarlijk op voor eht doel van GA eagles, maar via de vingertoppen van keeper Mark Spenkelink ging de bal op de lat.

Na rust raasde de Deventer storm door, maar werden de aanvallen minder secuur. Aan de andere kant moest Spenkelink ingrijpen en trof Cambuur opnieuw de lat. Het waren echter Pouwels en Langedijk die Jong GA Eagles bij de hand namen op weg naar de winst.

Reservecompetitie A:

Jong GA Eagles-Jong Cambuur 2-1 (0-0). 75. Oege Sietse van Lingen 0-1, 77. Marten POuwels 1-1, 90+2. Pieter Langedijk 2-1.

Opstelling Jong GA Eagles: Spenkelink; Van den Bos, Beukema, Overgoor, Hettinga (58. Hettinga); Agbaljan, Büttner Slijngard (78. Kok); Langedijk, Pouwels, Andrade (58. Wakana).