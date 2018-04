Langedijk: 'Ik had deze wedstrijd omcirkeld in mijn agenda staan'

Vrijdagavond ging het voor de achttiende keer dit seizoen mis voor GA Eagles en Langedijk. Extra pijnlijk was het dat juist RKC – de nummer negentien van de Jupiler League en Langedijks oude club – met 2-1 won van de Deventenaren. ,,Ik had echt heel veel verwacht van dit duel. Deze wedstrijd heb ik voor het seizoen al omcirkeld in mijn agenda. Hier moest het voor mij gebeuren en wilde ik me laten zien. Dat is niet gelukt, nee.’’

Dromen

Langedijk maakte indruk in dienst van RKC. Dertien assists, 27 doelpunten. Imponerende cijfers waarvan veel aanvallers alleen maar kunnen dromen. Het bezorgde Langedijk een contract tot 2020 in Deventer waar hij met GA Eagles wilde promoveren naar de eredivisie. De in Terwolde nog hardop uitgesproken missie bleek dit seizoen een kansloze exercitie, moest Langedijk erkennen in Waalwijk. ,,Nee, een pretje is het dit seizoen niet. We hebben nog één kans, volgende week thuis tegen FC Den Bosch. Sportief maakt het niets meer uit, maar aan ons publiek zijn we verplicht te winnen.’’

Vreemde bodem