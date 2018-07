Langedijk loodst Jong GA Eagles met hattrick naar zege

Invalbeurt Gor Agbaljan is ‘vrienden­dienst­je’

17:25 Gor Agbaljan, die vanaf dinsdag zijn conditie op peil houdt bij Go Ahead Eagles, maakte ook nog even zijn opwachting in het oefenduel tussen Jong Go Ahead Eagles en Jong Almere City FC (3-0). De 21-jarige middenvelder uit Ommen viel halverwege de tweede helft in.