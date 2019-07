Langedijk mag niet op foto en kan weg bij GA Eagles

Langedijk heeft nog een contract tot volgend jaar zomer, maar heeft van GA Eagles een transfervrije status gekregen. Dat betekent dat de oud-speler van Sparta en RKC mag onderhandelen met geïnteresseerde clubs. Langedijk staat twee seizoenen onder contract bij GA Eagles, waar hij afgelopen seizoen amper voorkwam in de plannen van de toenmalige trainer John Stegeman. ,,Ik hoorde van de trainer dat ik niet op de foto mocht‘’, aldus Langedijk, die na de eerste training van het seizoen al had begrepen dat er geen toekomst meer was voor hem. ,,Mijn gevoel? Ik vind het vooral een aparte situatie.‘’