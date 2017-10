Langedijk telt zegeningen na winstpunt bij De Graafschap

Pieter Langedijk was realistisch na het 1-1 gelijkspel van Go Ahead Eagles bij De Graafschap. ,,Ja, dit is een gewonnen punt’’, erkende de Deventer doelpuntenmaker.

Want voor de rust had het ook maar zo 2-0 voor De Graafschap kunnen staan, zag Langedijk. ,,Ons spel was niet goed… Het was rennen en vliegen. Wij snappen het zelf ook niet. Op de training laten we de mooiste dingen zien en krijg ik nog minder ruimte dan hier van De Graafschap. Als we het een beetje slim uitspelen… Alleen ging er in de eerste helft maar heel weinig goed bij ons.’’

Toch gaat Go Ahead met een 0-1 voorsprong rusten. In de vierde minuut van de blessuretijd is het Pieter Langedijk die de wedstrijd met een droge uithaal volledig op zijn kop zet. De man die vorig seizoen in het shirt van RKC al te boek stond als schrik van de Jupiler Leaguevelden raakt ook in Deventer steeds meer op schot. En net als vorige week in Oss helpt hij GA Eagles over het dode punt. Met opnieuw Joey Suk als aangever. ,,Ik zag de bal aankomen, een beetje met een stuiter en wist dat dit ‘m wel eens kon worden’’, lacht Langedijk. Aan aftrappen kwam De Graafschap niet meer toe. ,,Dan ga je lekker de rust in.’’

'Boeiend potje'