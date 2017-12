Langedijk treft club waar hij zichzelf op de kaart heeft gezet

De aanvaller scoorde in 37 wedstrijden 17 keer voor RKC Waalwijk en gaf 11 assists. Dat aantal blijft dit seizoen nog ver buiten bereik voor Langedijk, die in Deventer voorlopig blijft steken op vier competitietreffers en één assist.

Sinds Jan van Staa aan het roer staat bij Go Ahead mag Langedijk het echter wel weer proberen op zijn geliefde positie voorin, in plaats van op het middenveld.

Langedijk is een van de twaalf spelers die in het verleden het shirt van zowel RKC als GA Eagles droeg.