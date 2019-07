Langedijks jacht op eerherstel in Deventer strandt: ‘Aparte situatie’

Samen met keeperstrainer Harmen Kuperus en de goalies Jay Gorter en Mark Spenkelink vond Pieter Langedijk zich dinsdagmiddag terug op het trainingsveld in Terwolde. De flankspeler, die na een mislukt jaar onder John Stegeman lonkte naar nieuwe kansen en droomde van eerherstel, was in de avonduren in Twello de grote afwezige tijdens de oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Voorwaarts (1-5).